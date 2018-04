Pas på platugler og sig nej til billig asfalt i din indkørsel

Lad dig ikke friste af udenlandske asfaltarbejdere, der uopfordret tilbyder at lægge asfalt til en billig pris. Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Foråret får mange til at tænke på at få lappet huller i indkørslen og tjekket taget. Det benytter omrejsende udenlandske arbejdere traditionelt til at lave plattenslageri, når de tilbyder at udføre småreparationer.

Erafringsmæssigt blver prisen i de fleste tilfælde meget højere end det først aftalte, og kvaliteten af arbejdet er rigtig dårlig.

Tirsdag var en kvinde nær blevet snydt i Haderslev - men det lykkedes ikke politiet at slå en klo i plattenslagerne.