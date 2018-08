Pas på revlehullerne

I sidste uge reddede livredderne fem badegæster ud af revlehuller ved Vesterhavet.

De fem badegæster blev reddet ud af revlehuller - også kaldet hestehuller - på strande lige nord for TV SYDs område, nemlig på Hvide Sande Sydstrand og Søndervig Strand, men revlehuller findes på strande i hele landet.

Hvert år skaber revlehullerne farlige situationer på strandene. Det er typisk bølgerne ved pålandsvind, der får revlehullerne til at opstå og skaber risiko for, at badegæster bliver trukket til havs.

- Vinden er medvirkende til at skabe revlehuller, men det er en misforståelse, at der kun er risiko for revlehuller, hvis det blæser meget. Man kan spotte et revlehul ved at se på vandoverfladen, der som regel har mindre bølger og skum, end resten af vandet langs stranden. Så selvom vandet ser roligt ud på overfladen, er det altså der, den udadgående strøm er kraftigst, og man bør gå i vandet et andet sted, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse.

Vestenvinden, som har hersket den seneste uges tid, aktiverer revlehullerne, og dem er derr flere tusinde af langs kysterne i Danmark. Det er oftest ved Vesterhavet, at revlehullerne skaber problemer, men man skal alligevel være opmærksom i hele landet.

- Selv dygtige svømmere risikerer at drukne af panik og udmattelse, hvis de forsøger at svømme mod strømmen i revlehullet for at komme i land. Man kommer ingen vegne og bruger alle sine kræfter. I stedet skal man holde hovedet koldt og svømme langs stranden, til man kommer ud af revlehullet, og så svømme imod land. Revlehuller er i sig selv ikke farlige, det er først, hvis man går i panik og bruger sine kræfter forkert, at det bliver alvorligt, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Bader man imellem livreddernes flag på stranden, undgår man revlehullerne. Livredderne tjekker strømforholdene hver dag, når de kommer ned på stranden, og de sørger for, at der ikke er revlehuller i området mellem