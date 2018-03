Pas på snefygning og risiko for glatte veje

Slud og sne passerer onsdag morgen den østlige del af Jylland. Det kan give risiko for snefygning og glatte veje.

Onsdag morgen ligger temperaturen omkring frysepunktet, og der er sne og slud i luften især fra Kolding og nord på i det østlige Jylland.

Så skal du ud at køre her først på dagen onsdag, så vær opmærksom på det våde føre og dermed risiko for glatte veje.

Hele onsdagen bliver i følge DMI overvejende skyet. I løbet af eftermiddagen kommer der mere nedbør, som også kan falde som slud eller sne.

Temperaturen stiger fra frysepunktet til fire grades varme, og vinden bliver jævn til hård fra øst og sydøst.