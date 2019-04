Pas på! Vi kører ind i eksplosivt mange hjorte

Dyrenes Beskyttelse melder om en voldsom stigning antallet af påkørte hjorte - nu begynder sæsonen igen.

Mange nyder at køre gennem skoven, hvor synet af forårets spiren og grønne blade på træerne er en fryd for øjet - men pas på derude, for det er også lig med mange hjorte i trafikken.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 fik i alt 2.301 henvendelser om påkørte hjorte i trafikken i Syddanmark sidste år. Det er en stigning på 24 procent siden 2017, hvor antallet var på 1.849 - og lige nu stiger antallet af opkald om påkørte hjorte igen.

- Vi kender ikke årsagen til den store stigning, men en af forklaringerne kan være, at der er mange flere biler på vejene. Selvom der flere steder er skilte med hjortevildt og hastighedsbegrænsninger, drøner bilisterne forbi og ser dem ikke, siger Leila Andersen, områdeformand for Dyrenes Beskyttelse i Hedensted.

Derfor krydser rådyrerne vejene:

De mange hjorte på vejene skyldes, at de unge lam i denne tid flytter hjemmefra.

Råbukkenes aggressionsniveau stiger i foråret. De "hævder revir", som det hedder. Det betyder, at de fastslår opdelingen af skoven, inden parringssæsonen begynder. Det resulterer ofte i, at andre bukke jages væk og derfor må krydse vejen.

Hjorte er mest aktive i svagt lys eller mørke - derfor krydser de ofte vejene op til eller efter mørkets frembrud. De fleste påkørsler sker efter klokken 21.

Ingen løsning på vej

Rådyret er den mest almindelige hjorteart i Danmark, og selvom den kun har en gennemsnitsvægt på 20-25 kilo, kan den forårsage betydelig skade ved påkørsler.

- Det går hårdt ud over både dyr, personskader på mennesker og materiel skade på bilerne, så jeg ville sådan ønske, at vi kunne finde en løsning på problemet. Hvad der skal til, ved jeg ikke. Vidste jeg det, ville jeg forlængst have indført det, siger områdeformand i Dyrenes Beskyttelse Leila Andersen og opfordrer derfor til, at bilister passer på sig selv og dyrene.

Tre råd til at undgå påkørsler af hjorte:

Sæt farten ned, når du kører i skumring, nat eller dæmring gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen.

Hold øje med reflekser fra dyrenes øjne. Ser du et dyr ved vejen, så sæt farten helt ned.

En hjort kommer sjældent alene. Ser du én løbe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere.

Hvad gør jeg, hvis jeg påkører et dyr?

Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr.

Marker stedet, hvis du eller andre har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet.

Du kan selv bringe det tilskadekomne vilde dyr til en vildtplejestation.

Sendes der hjælp er det vigtigt, at du altid bliver og venter ved ulykkesstedet, indtil hjælpen når frem.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse