Kraftig østenvind hæmmer trafikken for lette køretøjer på Vejlefjordbroen Foto: Per Lund

Kraftig blæst gør turen over Vejlefjordbroen noget usikker for vindfølsomme køretøjer, og bilister i den slags køretøjer frarådes at køre over broen frem til onsdag eftermiddag.