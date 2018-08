Paulina sagde nej til fødestuen - og har ikke fortrudt det

Da Paulina Risbank skulle føde sit tredje barn, var hun ikke i tvivl om, hvor det skulle foregå. Hun følte sig mere tryg derhjemme end på sygehuset.

Hjemmet i Vester Nebel dannede for få måneder siden rammen, da Theo kom til verden.

Hans mor, Paulina Risbank, havde nemlig valgt, at hun ville føde derhjemme.

Det er anden gang, hun vælger en hjemmefødsel frem for fødestuen, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor hjemmet er et langt bedre sted at føde end sygehuset.

- Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg følte mig mere sikker hjemme end på sygehuset på grund af det kaos og travlhed, der er på sygehuset. Hjemme er der roligt, og så går fødslen nemmere, end hvis man er fuld af stress, fortæller Paulina.

Hun fødte sit første barn på sygehuset.

I dag husker hun tilbage på fødslen som en turbulent oplevelse, hvor køreturen til sygehuset, fremmede ansigter ved hvert vagtskifte og utrygheden ved at være et nyt sted fyldte hende med usikkerhed og forvirring.

- Jeg følte mig som en gæst, der skulle spørge om lov til alt på sygehuset, fortæller hun.

Theo er præcis, som en lille baby skal være. Han sover, spiser og smiler, fortæller Paulina Risbank. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Fuldstændig i kontrol

Ved begge Paulinas hjemmefødsler følte hun, at det foregik på hendes egne præmisser.

Hvis hun fik lyst til at gå en tur rundt i huset, kunne hun frit gøre det, og trængte hun til frisk luft, stod intet i vejen for en tur i haven.

- Man kan bestemme fuldstændigt over sig selv, fordi man er hjemme, og man skal ikke spørge, om man må det ene eller det andet, siger hun.

Også smerterne oplevede Paulina anderledes.

Selvom smerterne nogle gange føles værre ved hjemmefødsler, fordi jordemoderen ikke kan stille det samme smertelindring til rådighed som på sygehuset, mener Paulina, at hun håndterede smerterne bedre ved hjemmefødslerne.

Hun tror, det er, fordi hun følte sig mere tryg og derfor kunne slappe bedre af.

- Jeg følte mig sikker herhjemme, for der var hele tiden en jordemoder hos mig. Det var der ikke altid tid til på sygehuset, fordi de havde travlt, siger Paulina.

Den rigtige beslutning

Da Theo var født, havde Paulina og hendes mand, Jan, god tid til at vænne sig til familiens nye medlem.

De skulle ikke bekymre sig om at pakke hurtigt sammen og skynde sig ud af døren for at gøre plads til en ny på fødestuen. De kunne blot læne sig tilbage i sengen og nyde hinanden.

- Jeg forstår ikke, at man vil føde på sygehuset, hvis man kan undgå det. Vi havde alle vores ting lige ved hånden og kunne gøre, som vi havde lyst til. Hvis Paulina havde brug for noget, kunne jeg finde det til hende, fortæller Jan.

Efter to vellykkede fødsler er han ikke i tvivl om, at han vil anbefale hjemmefødslen til andre par. Paulina er også sikker på, at beslutningen var den rigtige for hende, men hun ved også, at kvinder er forskellige:

- Mennesker er ikke ens, og nogle kvinder kan føle sig meget utrygge derhjemme, og trygheden er afgørende.