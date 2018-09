Pebersprays er ulovlige, men mange har dem alligevel

Tal fra Syd og Sønderjyllands Politi viser, at mange danskere er i besiddelse af pebersprays, selvom de er ulovlige.

86 sigtelser for overtrædelse af våbenlovens forbud mod peberspray blev det til i Syd- og Sønderjyllands politikreds sidste år.

Året før var der 76 sigtelser, og i første halvdel af 2018 er det blevet til 38 sigtelser mod personer, som har valgt at ignorere forbuddet mod besiddelse af peberspray.

Tallene peger på, at det langt fra er alle, der respekterer forbuddet mod besiddelse eller brug af de pebersprays, som regeringen nu fremsætter forslag om at lovliggøre.

- Jeg tænker, det er udtryk for, at der er mange syd- og sønderjyder, der gerne vil eje en peberspray, og at de fleste betragter pebersprays som et relativt harmløst redskab sammenlignet med de våben, man i øvrigt kan forsvare sig i hjemmet, for eksempel et boldtræ eller en kniv fra skuffen, siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen til TV SYD, da han bliver forelagt tallene.

- Mange i Sønderjylland har kendskab til de tyske erfaringer, og her har det ikke givet problemer, at almindelige mennesker har adgang til pebersprays. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man i Danmark vælger at forbyde det mindst farlige våben, man kan forsvare sig med.

Frygter ikke peberspray i de forkerte hænder

Regeringen meddelte mandag, at den sender et lovforslag, der skal gøre det lovligt at have en peberspray liggende til forsvar i hjemmet, i høring. Det er et forslag, Dansk Folkeparti bakker helt op om ifølge Peter Kofod Poulsen.

Med lovforslaget vil regeringen også give nogle mennesker lov til at have peberspray med sig ude på gader og stræder. Det er ofre for stalking eller andre personer, der risikerer overfald af tidligere samlevere eller familiemedlemmer, skriver Ritzau.

Både Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd har ellers udtrykt skepsis overfor lovliggørelsen af pebersprays. Politiforbundet har advaret om, at en peberspray kan ende i de forkerte hænder og blive brugt ulovligt.

Den bekymring deler Peter Kofod Poulsen ikke.

- Forbrydere har i forvejen let adgang til at skaffe sig pebersprays lige på den anden side af grænsen, så det beskytter et forbud ikke imod, siger han til TV SYD.

Det Kriminalpræventive Råd har også været kritisk, skriver Ritzau.

- Jeg er generelt betænkelig ved, at man begynder at bevæbne vores befolkning, har rådets formand, Henrik Dam, sagt.

Desuden kan et indbrud eller røveri i hjemmet ifølge Henrik Dam udvikle sig til en ekstra smertefuld oplevelse - nemlig hvis gerningsmanden får fat i pebersprayen og sprøjter husejeren i øjnene.

- Det er rigtigt, at det kan ske, men hvis man har en peberspray i sit hjem må det jo være en konkret vurdering, hvad der er største risiko ved at tage i brug, når man skal forsvare sig, siger Peter Kofod Poulsen.