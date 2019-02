Pedaltramp er populært: Fordobling af medlemstal på kun fem år

DGI har de seneste fem år fordoblet medlemstallet indenfor cykelmotion. Nu skal den danske Tour de France start udnyttes, så endnu flere hopper på cyklen.

- Det summer allerede i klubben, det er helt sikkert noget, vi ser rigtig meget frem til.

Det er først i 2021, at Tour de France kommer til Danmark, men formanden for Varde Cykelklub, Ole Tang, er allerede begyndt at glæde sig og den positive omtale af cykelsporten, den skal udnyttes.

- Vi har haft en jævn stigning i medlemstallet gennem flere år, men Tour de France vil selvfølgelig skabe ny opmærksomhed, fortæller han til TV SYD.

Jyllands næststørste klub

Varde Cykelklub er med sine 400 medlemmer den næststørste klub i Jylland, og formanden lægger da heller ikke skjul på, at det går godt.

- Vi sørger for mange klubaktiviteter, og vi arrangerer selv mellem 10 og 12 løb om året. Vi har medlemmer lige fra børn i 8-års alderen og op til 75 år. Samtidig har vi fået flere medlemmer, fordi TV2 på Tour to gange har besøgt os i forbindelse med deres dækning af det store franske cykelløb.

Cykelklubberne er parate til at udnytte, at verdens største cykelløb kommer til Danmark. Foto: Benoit Tessier/Ritzau/Scanpix

Flere og flere vil op på cyklen

Hos DGI bekræfter projektleder Ulrich Gorm Albrechtsen, at cykelsporten har rigtig meget medvind, og at den danske Tour de France start vil sætte endnu mere fart på.

- De store cykelevents smitter af. Jeg var selv med til at arrangere et stort motionsløb i forbindelse med, at Giro d'Italia i 2012 startede i Herning. Der kunne vi tydeligt se, at det efterfølgende havde en direkte positiv afsmitning på klubberne, fortæller Ulrich Gorm Albrechtsen.

Fodboldspillere med knæskader

Ifølge DGI er cykelmotion især populær, fordi det er en meget social sport, hvor der bliver hygget sammen på holdene, og der kommer især flere modne medlemmer til i mange af klubberne.

- Det er typisk nogen på plus 45, der tidligere har spillet fodbold, eller har løbet meget. Så får de en knæskade og finder ud af, at det er mere skånsomt at cykle, siger Ulrich Gorm Albrechtsen.

Mange flere cykler

Når man lægger medlemstallene fra Danmarks Cykle Union og DGI sammen, er der godt 45.000 unikke klubmedlemmer i Danmark.

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut fra 2016 viser samtidig, at op mod 500.000 danskere dyrker cykelmotion uden, at de er medlem af en klub.

DGI's medlemstal indenfor cykelmotion

2013 16.506 2014 20.723 2015 26.262 2016 29.554 2017 32.370

Medlemstal for Danmarks Cykle Union fordelt på kommuner