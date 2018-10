Pendler otte timer på arbejde for sin kone

Der er fire timer hver vej, når lektor Michael Nick Nørgaard Pedersen skal på arbejde. For jobbet er i Nordjylland og bopælen i Flensborg.

Indviklede regler, et enkelt forkert kryds og forsinket post. Der kan være mange grunde til, at familier løber i problemer, når en udenlandsk ægtefælle eller barn skal have ophold i Danmark.

I en nybygget lejlighed nær Flensborgs kendetegnende gamle vandtårn står Michael Pedersen og kigger stuens største og mest centrale billede. Et bryllupsbillede af ham og Charlie May.

- Man kan ikke se det, men faktisk ligger vores lille Lars allerede i maven på det her billede, siger han og smiler. Sønnen er i dag fire måneder og med sin mor på første besøg hos bedsteforældrene i Fillippinerne. Familien Pedersen er en af dem, der er løbet ind i problemer med de danske regler for familiesammenføring.

Ægteskaber i Danmark 2017 I 2017 fandt 31.341 vielser mellem mand og kvinde sted i Danmark.

vielser mellem mand og kvinde sted i Danmark. Personer født i Danmark indgik i 2017 27.254 vielser.

vielser. 23.243 vielser indgik en dansk mand og en dansk kvinde.

vielser indgik en dansk mand og en dansk kvinde. 2709 vielser indgik en dansk mand og en udenlandsk kvinde.

vielser indgik en dansk mand og en udenlandsk kvinde. 1302 vielser indgik en dansk kvinde og en udenlandsk mand. ("Dansk" er defineret som en person, der har oprindelsesland i Danmark, mens "udlænding" er defineret som en person, der har andet oprindelsesland end Danmark.)



Flygtet til Flensborg

- Det er helt bevidst, at jeg bruger ordet ”flygtet” i stedet for ”flyttet”, når jeg taler om at vi nu bor i Flensborg og ikke længere Nordjylland, siger Michael Petersen.

Da han mødte kvinden i sit liv, havde han aldrig regnet med, at det ville blive problematisk.

- Jeg elsker min kone og min lille søn, men havde jeg vidst, hvor hårdt det her ville blive, så havde jeg nok ikke gjort det, siger han.

Michael Pedersen arbejder som lektor på en maskinskole i Frederikshavn og var blevet forsikret, at han i form af sin fagklassifikation ikke burde løbe ind i problemer, når det kom til familiesammenføring. Hans erhverv hører nemlig under DISCO-kvalifikationen, der giver adgang til positivlisten.

Positivlisten: Hvad er positivlisten? Positiv listen er en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan du ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten.

Du skal have en uddannelse, som kvalificerer dig til stillingen. Hvad betyder en plads på positivlisten for familiesammenføring? En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Læs mere: Læs mere: www.nyidanmark.dk/ Se mere

Uvished og økonomi

Flytning, flybilletter, advokatregninger, oversættelse af dokumenter og indhentning af stempler – alt sammen anslår Michael Pedersen er ved at runde en pris på 150.000 kroner.

- Var det her gået efter planen. Så havde det måske kostet os omkring 10-15.000 kroner at bliver familiesammenført. Men fordi det gik galt, så er prisen løbet op. Ser man materialistisk på det, så havde vi jo kørt rundt i en Mercedes og ikke en Toyota Aygo så, griner han halvhjertet.

Det hele er lidt til grin, hvis man spørger lektoren, der i flere måneder har pendlet til jobbet i Frederikshavn.

- Vi er kommet flere år bagud, og alt hvad der hedder opsparing er væk. Men det er ikke kun økonomien, det er også følelserne der lider. Det har været hårdt, siger Michael Pedersen.

Grinet er helt væk, for det er ikke sjovt at sidde i en lejlighed i Tyskland og vente på, at det liv, man drømmer om, kan starte.

Den tyske genvej Udenlandske ægtefæller har betydeligt nemmere ved at få ophold i Tyskland end Danmark. Opholder familien sig mellem tre og seks måneder i et andet EU-land som fx Tyskland, så behandles deres familiesammenføring efter de mere lempelige EU-regler i stedet for de danske regler, når parret vender hjem til Danmark. Se mere

Nemmere at være EU-borger end dansker

Den 26. oktober håber Michael Pedersen, at rejsen og ventetiden er over. Her skulle et visum gerne være klar til Charlie May, så familien kan bo i Danmark og en del tættere på familien og jobbet.

- Vi kunne ikke være i Danmark, mens vi klagede over, at Charlie May havde fået afslag på ansøgningen om opholdstilladelse. Selvom vi ved, at vi har ret, så ville det tage længere tid at få behandlet klagen efter danske regler end at flytte til Tyskland og søge under EU-regler, forklarer Michael Pedersen.

De har som mange andre sammenførte familier skiftet adressen fra dansk til tysk. For i mange tilfælde kan man ved et 12 ugers ophold i et andet EU-land, som for eksempel Tyskland, ændre sin status til at være EU-borger og på den måde gå udenom det indviklede danske system.

- Jeg kender masser af familier i samme situation, og logger man på de forskellige Facebookgrupper, så giver det et indblik i, hvor slemt det står til, påpeger Michael Pedersen.

En af de Facebookgrupper, som han henviser til, er ”Familiesammenføring i Danmark efter EU-retten” med over 1200 medlemmer.