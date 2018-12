Pendlere på øerne får nyt skattefradrag

Regeringen indfører nyt fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til pendlere, som bor på en ø uden broforbindelse.

Når Claus Christensen fra Mandø ikke kan komme hjem fra sit arbejde i Ribe, har han tidligere skullet overnatte på fastlandet helt for egen regning. Det ændrer sig efter nytår, hvor Regeringen indfører et fradrag på godt 200 kroner pr. overnatning, hvis man ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte.

Jeg har vel 20 dage om året, hvor jeg er nødt til at sove på fastlandet på grund af tidevandet. Claus Christensen, Mandø

- Jeg har vel 20 dage om året, hvor jeg er nødt til at sove på fastlandet på grund af tidevandet. Det nye fradrag betyder, at jeg kan få dækket noget af udgiften ved at overnatte, fortæller han til TV SYD.

Fordel for øerne

Claus Christensen kører hver dag fra Mandø til Ribe, hvor han arbejder hos Kelsen Group A/S. Han er for tiden Mandøs eneste pendler og synes, det nye fradrag er en fordel for alle, der kunne tænke sig at bosætte sig på en ø.

- Det er da en god ting for småøerne. Det giver mulighed for at bo på øerne og samtidig arbejde andre steder, siger Claus Christensen, der i 10 år har pendlet mellem Mandø og fastlandet.

Udover fradraget på godt 200 kroner pr. overnatning har Regeringen også valgt at gøre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner permanent. Samt at indlemme de 10 danske småøer i ordningen. I Syd- og Sønderjylland drejer det sig øerne Aarø, Endelave, Hjarnø og Mandø. I kommunerne Tønder, Sønderborg og Aabenraa får pendlere befordringsfradrag med fuld sats for kørsel over 120 km dagligt (1,98 kr./km i 2019). Pendlere i andre kommuner får halv sats, når de når over 120 km dagligt.

På finansloven afsættes der 35 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020, 50 mio. kr. i 2021 og 60 mio. kr. i 2022 til at styrke mobilitet i yderkommuner og på øerne.

