Museum tilbagekøber Toldboden med milliondonation

En stor bevilling fra Villum Fonden gør det muligt for museum at købe historiske bygninger i Ribe tilbage.

I 2010 solgte Sydvestjyske Museer toldbod-bygningerne i Ribe. Det fusionerede museum skulle bruge pengene til at indrette kontorer for de ansatte, et bibliotek og arkiv i en del af det tidligere sygehus i Ribe.

Køberen var bevaringsforeningen Gammelt Præg, som også ejer en række andre bygninger i Ribe.

Men nu er det blevet muligt at købe den gamle toldbod tilbage til Sydvestjyske Museer. Det er Villum Fonden, der med en bevilling på 3,7 mio. kroner, gør købet muligt.

- Toldboden er en del af en fantastisk helhed, og da vi nærmede os realiseringen af vores planer med Jacob A. Riis Museum og Heksemuseet, blev det mere og mere tydeligt for os, at vi måtte gøre alt for at få Toldboden tilbage, siger museets formand Jørgen Ulrik Jensen i en pressemeddelelse.

Også museumsdirektør Flemming Just er utroligt glad for donationen og muligheden for at købe Toldboden tilbage.

– Med tiden vil vi indrette spændende udstillinger i Toldboden, og udenomsarealerne med gårdrummet og haven skal indgå som en del af hele det offentligt tilgængelige karré-område.

- Bygningerne trænger i høj grad til at blive renoveret. Der er allerede bevilget 3,8 mio. kr. fra staten til byfornyelse. De udløses dog først, hvis kommunen kommer med samme beløb, fortæller Flemming Just.

Købet af Toldboden skal formelt godkendes af Esbjerg Byråd.

