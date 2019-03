Penge til oprydning i Grindsted og Kjærgård

Regeringen og DF har her til aften vedtaget at bruge et tre-cifret millionbeløb på at rydde op i de såkaldte generationsforureninger.

Grindsted By og Kærgård Plantage kan regne med 150 mio. kroner til at rydde op efter Grindstedsværket miljøforeuning, der strakte sig over et halvt århundrede. (fortsættes)