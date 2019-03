Penge til oprydning i Grindsted og Kjærgård

Regeringen og DF har her til aften vedtaget at bruge et tre-cifret millionbeløb på at rydde op i de såkaldte generationsforureninger.

Grindsted By og Kærgård Plantage kan regne med 150 mio. kroner til at rydde op efter Grindstedsværkets miljøforeuning, der strakte sig over et halvt århundrede. Pengene skal komme fra de penge, som de fem partier bag aftalen (VLAK + DF) regner med at spare på at nedlægge regionerne og lade staten styre oprydningen efter jorforurening. Alt i alt 500 mio. kroner i første omgang. Deraf er 150 millioner øremærkede til forureningerne i Grindsted efter Grindstedværket og samme værks omfattende forurening i Kærgård Plantage. Andre 150 mio. kroner er øremærkede til oprydningen på Harboøre Tange, der også er meget omfattende. Det er værd at bide mærke i, at investeringer til oprydning først bliver udbetalt, når besparelserne har vist sig. Oprydningen bliver altså først sat igang, når pengene er der. (Opdateres)