Penge til pigerne

I år får Vejle Bibliotekerne 1,3 millioner kroner til at udvikle bibliotekernes tilbud. Pengene skal gå til fire projekter - blandt andet til at få piger til at læse.

”Læs piger – et læse- og motivationsprojekt.” Det er blandt andet ét af de projekter, der i år får en del af de 1,3 millioner kroner, Vejle Bibliotekerne har fået. Projektet skal være med til at styrke bibliotekernes litteraturformidling og skabe bro mellem bibliotekernes digitale og fysiske tilbud. I en tid med et stadig større og mere mangfoldigt udvalg af tilbud til os alle, så er folkebibliotekernes rolle med til at gøre litteraturen og kulturen levende meget vigtig. Mette Bock, kulturminister (LA), Horsens De 1,3 millioner kroner kommer fra Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der i år har en udviklingspulje på i alt 11,9 millioner kroner. 36 projekter ud i alt 53 ansøgninger landet over får støtte i 2018. Bibliotekerne kan noget helt særligt Bibliotekerne kan meget. De kan blandt andet være med til at gøre litteratur til en væsentlig kilde til dannelse, og litteraturen kan samtidig tale til den enkeltes fantasi, følelser og intellekt, fortæller kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse, - I en tid med et stadig større og mere mangfoldigt udvalg af tilbud til os alle, så er folkebibliotekernes rolle med til at gøre litteraturen og kulturen levende meget vigtig, siger Mette Bock. Og det er grunden til at støtte de 36 projekter i landet blandt andet Vejle Bibliotekerne. Projekterne fordeler sig over hele landet, så danskere i alle aldre kan nyde godt af dem.