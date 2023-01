Genbrug bliver stadig mere populært - pengene strømmer ind i kasseapparaterne

Der kommer flere og flere kunder i genbrugsbutikkerne landet over, og det betyder, at salget kun går en vej, og det er op.

Sådan lyder det også i Esbjerg, hvor omsætningen er steget i alle de år, Karen Wejse har været med.



- Jeg kan huske, da jeg startede her, hvis vi solgte for 1000 kroner, om dagen, så synes vi, at det var virkelig en god dag. Men nu skal vi i hvert fald op på det dobbelte, nej, nej, det passer ikke, nærmest fire tusinde, før vi synes at det er rimeligt.