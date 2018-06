Pensionister i bedring efter pølseforgiftning

Det endte med indlæggelser, da 11 pensionerede arbejdskammerater hyggede sig i weekenden.

Et selskab af 11 pensionerede arbejdskammerater, der alle er i 80-årsalderen, blev søndag indlagt med symptomer på såkaldt pølseforgiftning. Syv af dem er indlagt på Sygehus Sønderjylland.

Her er de alle i bedring, inklusiv den ene patient der ligger på intensiv afdeling.

Det oplyser lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland Bjarne Dahler-Eriksen.

- Alle er vågne og taler. De har stadig symptomer i form af kvalme, og nogle af dem har også synsforstyrrelser, siger han.

Kvalme og lammelser

Han oplyser, at de typiske symptomer er, at man får kvalme, kaster op, almen utilpashed, synsforstyrrelser og begyndende lammelser, hvis sygdommen får lov at udvikle sig.

- Det er det, man særligt er bekymrede for: Lammelser i muskulaturen omkring brystregionen og mellemgulvet, så man får svært ved at trække vejret.

Lægerne på sygehuset har haft et tæt øje på den ene patient på intensiv, da han fik modgiften for forgiftningen.

Man taber blodtrykket og kan ikke få luft. Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland

- Vedkommende er ikke i respirator og har ikke reageret på modgiften. Når man får den her modgift, så kan man få en voldsom allergisk reaktion. Man taber blodtrykket og kan ikke få luft. Derfor bliver vi nødt til at have patienter, der får denne modgift, et sikkert sted, hvor man kan håndtere dem, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Ukendt årsag

Blandt de seks, der ligger på det medicinske afsnit, er bedringen så stor, at lægen, som har gået stuegang mandag morgen, ikke vil udelukke, at nogle af dem kan udskrives allerede mandag.

Indtil videre er årsagen til forgiftningen ikke kendt.