Pensionister kører spritkørsel

Ældre drikker for meget - og flere og flere bliver taget med for meget alkohol i blodet, når de kører bil.

Næsten hver tredje pensionist i Kolding Kommune drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Samtidig er der sket en voldsom vækst i antallet af ulykker, hvor spirituspåvirkede ældre er involveret.

Disse kendsgerninger får nu Kolding kommune til at lancere en kampagne, der skal oplyse pensionister om, hvad der sker med kroppen, når man bliver ældre.

Kroppen mister både fedt og væske med alderen, og det gør, at promillen bliver højere ved samme mængde alkohol. Det overrasker mange ældre og kan føre til uventede og uheldige situationer. Resultatet er, at flere og flere ældre bliver taget for spirituskørsel. Fra 2000 til 2015 er der sket en tredobling i antallet af ældre, der enten bliver taget med for meget sprit i blodet eller har været involveret i alkohol-relaterede uheld.

Kampagnen sættes i søen midt i april og er ikke en løftet pegefinger, siger social- og sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen.

- Der skal være plads et glas eller to, men vi har en udfordring med ældre, der kører spritkørsel, og det er trist, hvis det skal komme dertil, hvor man ikke længere får lov til at køre rundt med børnebørnene, siger Karina Lorentzen.