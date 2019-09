Pers 81-årige mor i pendulfart mellem sygehus og plejehjem

Forsøg med at behandle ældre hjemme på plejehjemmet vil spare ældre, pårørende og samfund for meget besvær.

81-årige Christine Thaysen lider af svær Parkinsons sygdom og bor på plejecenteret Hjørnegården i Bredebro. Hun har flere gange været indlagt på både Aabenraa, Sønderborg og Tønder sygehuse, og det er hverken godt for Christine eller andre plejehjemsbeboere i samme situation. Samtidig påvirker det også de pårørende, at deres mor eller far, bedstemor eller bedstefar er forvirrede og angste, når de hives ud af deres trygge hverdag på plejehjemmet.

Det er svært at kigge på, for man er magtesløs, man kan ingenting gøre. Per Thaysen, søn til plejehjemsbeboer

Christine Thaysens søn, Per, beskriver det således:

- Vi smider alt, hvad vi har i hænderne og kører ned til hende. Vi kan se, at mor er dybt ulykkelig, og det er vi andre jo også. For nu skal hun jo afsted igen. Hun er jo ikke glad for at være på sygehuset, siger han.

Hans mor har været inde og ude af sygehusene i tre omgange nu, og det er tydeligt for ham, at hun er træt, udmattet og konfus ved situationen

81-årige Christine Thaysen lider af svær Parkinsons sygdom og bor på plejecenteret Hjørnegården i Bredebro. Foto: Tais Tullin, TV SYD

- Hun ved ikke, hvor hun er henne, når hun er på sygehuset. Hun kender ingen og vil bare gerne hjem, fortæller han.

Som pårørende er det frustrerende at være vidne til, at den ældre ikke er i sine vante omgivelser.

- Jeg bliver ked at det, siger Per Thaysen og begynder at græde.

- Det er svært at kigge på, for man er magtesløs, tilføjer han.

Christine er blevet mere tilfreds efter nyt forsøg

Christine Thaysen er lige nu med i et forsøg, hvor hun i samarbejde med overlæge Christian Backer Mogensen behandles på plejecenteret i stedet for at blive indlagt, når hun bliver syg.

- Hun er mere glad og tilfreds. Hun kan være sammen med familie og venner, der besøger hende her, siger sønnen, der har svært ved at forstå, at samarbejdet mellem plejehjemmene, de praktiserende læger og sygehusene ikke er bedre.

- Jeg tror, det er kassetænkning igen. Det burde ikke være så svært, mener han.

81-årige Christine Thaysen har besøg af sin søn Per. Foto: Tais Tullin, TV SYD

SÅDAN STEMMER DU PÅ PROJEKTET OM SAMMENHÆNGENDE FORLØB I "Et Sundere Syddanmark" er det dig, der er med til at bestemme, hvilke af fem forskningsprojekter der skal have penge.

Der er én million kroner til vinderen og henholdsvis 600.000 kroner og 400.000 kroner til anden- og tredjepladsen.

Du stemmer på projektet ved at sende en SMS med teksten "Sund 1" til 1999. Det koster almindelig sms-tekst.

Du kan kun stemme på ét projekt. Afstemningen løber fra 20. september kl. 13 til 2. oktober kl. 19.15.

Du kan læse om de fire andre forskningsprojekter her.

De ældre sparker og bider

Ofte sker det, at plejehjemsbeboere har brug for antibiotika eller dehydrerer og har brug for væske i form af drop. De situationer er man ofte ikke i stand til at håndtere på plejehjemmene. Heller ikke på Hjørnegården i Bredebro. Centerleder Marianne Giebner fortæller, at hun hver måned er nødsaget til at indlægge et par af beboerne på sygehuset.

- De ældre bliver simpelthen så forvirrede og bange over at blive taget ud af deres vante omgivelser. Det er traumatisk for et ældre menneske, fortæller hun.

I 81-årige Christine Thaysens tilfælde blev der etableret et samarbejde mellem plejehjem, sygehus og ikke mindst det lokale lægehus, så behandlingen nu foregår på plejehjemmet. På den måde undgår de ældre den frustrerende oplevelse at skulle indlægges og alle de komplikationer, der følger i kølvandet.

- Nogle bliver aggressive, de slår, sparker og bider, og selv når de så er kommet hjem igen fra sygehuset, tager det lang tid at få dem dæmpet igen, fortæller Marianne Gieber.

Tryghed betyder meget

Når beboerne har det godt, har plejehjemspersonalet og pårørende det også. Per Thaysen er lykkelig for, at hans mor nu bliver behandlet på plejehjemmet og slipper for ambulancer og sygehuse.

- Jeg håber, andre kan få glæde af det. For det er en stor fordel for de ældre. De har bedre af at blive hjemme og blive behandlet, hvis det kan lade sig gøre. Trygheden i, at mor kan sove i sin egen seng og sidde i sin stol og se sine vante programmer i fjernsynet, betyder meget for mig, mener han.