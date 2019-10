To personer dømt og udvist efter kæmpe skinketyveri

To rumænske mænd er i dag ved retten i Sønderborg blevet idømt 30 dages betinget fængsel for et skinketyveri, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Læs også Efter tyveri af 73 skinker er endnu en rumænsk mand anholdt

De to mænd på 25 og 31 år blev anholdt for cirka tre uger siden, da Udlændingekontrollen ved Syd- og Sønderjyllands Politi fandt 73 skinker i deres bil.

De blev begge sigtet for tyveri og hæleri af 73 skinker, men nægtede sig skyldige i sagen, i dag modtog de dog dommen. De to mænd udvises, efter de har afsonet deres fængselsstraf, og herefter kan de se frem til et indrejseforbud i seks år.

En tredje mand er fortsat varetægtsfængslet i sagen, og vil komme for retten senere.

Læs også Rumænske skinke-tyve stoppet ved grænsen og sendt i fængsel