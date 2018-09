Peter fik fri fra Lego: Det handler om at turde springe ud i leg

Peter Randorff arbejder til dagligt i Lego House, men fredag fik han og 17.000 andre Lego-medarbejdere verden over fri fra arbejde for at lege.

Byg et spaghettitårn på tid, plant en blomsterhave af klodser eller nyd et øjebliks mindfullness. Sådan lyder programmet til Lego Play Day, hvor alle LEGOs medarbejdere verden over får fri fra arbejde for at gøre én bestemt ting - nemlig at lege.

- Det er genialt. Vi får lov at lege hele dagen. Det er så meget i Legos ånd, fortæller Peter Randorff, Lego House, mens han kæmper med at holde sit spaghettitårn oprejst.

Rundt om ham er en mark lavet om til en legeplads, hvor 4.000 medarbejdere i løbet af dagen bliver ledt gennem fem grundlæggende færdigheder: sociale, emotionelle, kreative, fysiske og kognitive.

Ifølge Lego er det færdigheder, som børn opbygger gennem leg, men på dagens legeplads i Billund oplever Peter Randorff, at det kan være lidt svært for nogle af hans kollegaer at finde legebarnet frem.

- Det handler om mod. Man skal lige tage det første skridt og turde springe ud i legen, fortæller han.

Plads til meget mere leg

Målet med legedagen er at minde alle Legos medarbejdere om værdien af leg, og vise hvad Lego egentligt mener, når de siger, at vi lærer gennem leg.

- Det er kun naturligt, at vi tager alle vores medarbejdere ud og bruger en dag på at lege og lære. Vi skal prøve det på egen krop og være sikre på, at leg betyder noget, forklarer Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego.

Niels B. Christiansen, administrerende direktør ved Lego, har netop bygget en lille fugl af lego i blinde. Foto: John Melin, TV SYD

Blandt farverige klodser og alverdens figurer kan Niels B. Christiansen nikke genkendende til det mod, som det kræver at finde sit indre legebarn frem. Han mener, at alle voksne mennesker leger for lidt, og at børnene derfor burde være rollemodeller.

- Vi taler om legealder, så det kan godt være, at jeg er 52 år, men jeg ville jo gerne, at min legealder kun var 12 eller 10 år, fortæller han og fortsætter:

- Så selvom vi leger mere her hos Lego end hos langt de fleste andre arbejdspladser, så kunne vi sagtens lege meget mere i vores hverdag.