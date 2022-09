Instruktør bag dansk kult-tegnefilm droppede ud af medicinstudiet for at leve af sine tegninger

Han er meget tilfreds med, at det univers, han var med til at skabe allerede som 18-årig, stadig har en relevans for folk i dag.

- Jeg er bare glad for, at det, man har lavet, berører nogen - det er ikke noget, man kan tage for givet, siger han.

Begyndte på medicinstudiet

Interessen for at tegne opstod ikke overraskende, da Peter Madsen var barn.

- Alle børn tegner. Jeg har aldrig mødt et barn, der ikke tegner. Da jeg var 10-11 år, fik jeg tanken om, hvad der skulle komme bagefter, når jeg tegnede et billede. Der fandt jeg ud af, at det er vigtigt for mig ikke at lave et smukt billede, men at lave en fortælling, fortæller han.

Allerede i 14-15-års alderen fik han trykt sin første serie.