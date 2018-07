Philipa: Jeg nyder storkene hver dag

Omkring 40 storkeentusiaster var mødt op i Smedager søndag, da storkeungerne skulle ringmærkes. Flere af dem følger dagligt med i livet i reden.

Først udklækker den ene, så den anden og til sidst den tredje. Får de mad? Kan de overleve? Hvordan går det i reden i Smedager?

Der sker spændende ting i storkereden, når ungerne udvikler sig. Og der er mange, der hver dag følger med i Annika, Tommys og ungernes liv i Smedager.

To af dem er Per Bjarne Nissen og Philipa Zizicca Tordrup. De var begge mødt op i Smedager i dag, da ungerne skulle ringmærkes.

- Det er enestående at følge med i deres liv - lige fra æggene kommer, til de flyver afsted, fortæller Per Bjarne Nissen, der er pensionist og bor i Sønderborg.

Det er Philipa Zizicca Tordrup, der er blomsterdekoratør og nabo til storkene, helt enig med ham i.

De kan godt drille mig lidt. Jeg har haft guldfisk i haven, som storkene har haft en stor fonøjelse af, så det har jeg ikke mere. Philipa Zizicca Tordrup, blomsterdekoratør, Smedager

- Det er en oplevelse hver dag at følge med i, og det er en oplevelse at gå og vente på, at storkene kommer og så se, hvad storkene laver oppe i reden. Jeg deler det med venner og bekendte, fortæller hun.

Storkene stjæler guldfisk

Selvom det oftest er en god oplevelse at være nabo til Annika og Tommy og alle ungerne, så er det altså ikke altid uden problemer.

- De kan godt drille mig lidt. Jeg har haft guldfisk i haven, som storkene har haft en stor fonøjelse af, så det har jeg ikke mere, fortæller Philipa Zizicca Tordrup, mens hun griner, men det får hende ikke til at holde mindre af storkene.

For ifølge hende er storkene ikke bare hvilket som helst dyr.

- Jeg synes, det er så charmerende at have et dyr, som er så sjældent i sin have, siger Philipa Zizicca Tordrup, og sådan har Per Bjarne Nissen det også.

- For mig er det mest fascinerende at se, når storkeungerne flyver fra reden, siger han.

Hvis du vil følge med i storkenes liv, kan du klikke her.

Læs også Storkeunger fra Smedager er aldrig blevet fundet