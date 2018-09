Philippa og Ida sang fødselsdagssang med 1148 andre børn

Onsdag formiddag samledes 1150 børn til fællessang for at fejre Koldings 750 års fødselsdag.

1150 børn fra 40 institutioner i alderen 0-6 år fyldte, sammen med pædagoger og forældre, plænen ved Slotssøen op.

Hurra, hurra, vi fejrer fødselsdag. Hurra, hurra, vi fejrer fødselsdag. Philippa Malia Flugt Damgaard, 5 år, Musikbørnehaven

I alt var der 10 sange på repertoiret under temaet ’Eventyrslottet’ henvendt til Koldinghus, som børnene havde øvet på i over en måned. Dagen før ekstra meget:

- Jeg har øvet hele dagen og sovet hele natten, fortæller 5-årige Philippa Malia Flugt Damgaard fra Musikbørnehaven til TV SYD efter arrangementet.

Musik, leg og klappen i takt

Arrangementet hedder Syng Højt!, og det var arrangeret af MusikKolding i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen og manden bag Syng Højt!, Peter Rønn. Fælleskoncerten blev givet som fødselsdagsgave til Kolding Kommune.

Philippa var til stede med sin veninde Ida Speedtsberg Dyhr og resten af børnene og pædagogerne fra Musikbørnehaven.

- Det har været sjovt, fordi der var musik og lege, siger Philippa.

Ida kan rigtig godt lide at synge, så hun var ikke i tvivl om, hvad en fælleskoncert kræver:

- Man skal synge og klappe af nogle, når de gør noget godt.

Jeppe & Marie fra DR’s børneprogram Lille Nørd guidede børnene igennem sange og eventyrsfortællinger. Der var også besøg fra Flora Ofelia, vinder af MGP 2015, og Koldings borgmester, Jørn Pedersen, der satte arrangementet i gang.

Ny fødselsdagssang til anledningen

Musikbørnehaven, hvor Philippa og Ida kommer fra, havde selv – både børn og pædagoger – skrevet en fødselsdagssang til byen, og den var Ida rigtig tilfreds med:

- Den bedste sang var i hvert fald fødselsdagssangen.

Men når man selv kun er fem år, er det altså lidt svært at forstå, at man synger fødselsdagssang for én, der er så gammel.

Hvad tænker du om, at nogen er 750 år?

- Det er virkelig, virkelig mange år, svarer Ida.

1150 børn og 200 pædagoger var samlet for at synge til Koldings fødselsdag. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD