Pia har fået en bisidder: Det giver ro til mødet på kommunen

Haderslev Kommune har bevilget 20.000 kroner til uddannelse af bisiddere, der kan hjælpe sygemeldte borgere under og efter møder.

Når Pia Rasmussen skal til møde på jobcenteret, er det ikke altid, at hun hører, hvad der bliver sagt. Derfor har hun fået en bisidder til at hjælpe sig.

- At få en bisidder har simpelthen gjort det nemmere at trække vejret, når jeg skal til møde. Jeg havde faktisk ikke troet, at det ville betyde så meget, som det gør, fortæller hun til TV SYD.

Pia bor i Haderslev Kommune, som har sat 20.000 kroner af til at uddanne bisiddere, som kan bistå sygemeldte borgere, hvis de for eksempel skal til møde på jobcentret.

I de situationer kan det nemlig være en udfordring for borgeren at forstå, hvad der bliver sagt, forstå lovgivning, rettigheder og pligter. Den situation har Pia Rasmussen nogle gange stået i efter et møde.

- Jeg kan ikke alene. Jeg har brug for nogen til at støtte mig til og vende tingene med efter et møde, siger hun.

Kompleks lovgivning

Så for nogle måneder siden fik hun Anne Pedersen som bisidder. Hun ved, hvor stor en forskel en bisidder kan gøre - for hun har nemlig selv haft én tidligere.

- Det er svært at være objektiv i sin egen sag, fordi du er klemt af følelser og forventninger til dig selv, siger Anne Pedersen og tilføjer:

- Lovgivningen er også kompleks både at forstå og formidle, siger hun.

Flere bisiddere på vej

Den komplekse lovgivning er en af grundene til, at foreningen Syg i Haderslev tog initiativet til at uddanne flere bisiddere.

Formand Henriette Nissen mener, at mange sygemeldte borgere er pressede, når de kommer på jobcenteret.

Pia Rasmussen fra Haderslev får en bisidder med, når hun skal til møde med kommunen. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

- Når du bliver syg, skal du først forholde dig til at være syg, en masse lægebesøg og en masse ting. Lige pludselig kommer der så et brev dumpende ind ad brevsprækken, hvor der står, at du også skal forholde dig til noget omkring et job, siger hun.

De 20.000 kroner fra kommunen rækker i første omgang til at uddanne tre bisiddere, men det stopper ikke nødvendigvis der, hvis man spørger hende.

- Hvis det bliver en succes, skal vi helt klart finde ud af at finde penge til at uddanne flere bisiddere, mener hun.

Politiker: Det handler om tryghed

Jon Krongaard (DF) har i sin egenskab af formand for kommunens beskæftigelses- og integrationsudvalg været med til at bevilge pengene til bisidderne.

Han deler dog ikke holdningen om, at lovgivningen er for kompleks. Han mener, at sagsbehandlerne fint er i stand til at oversætte lovgivningen for borgeren. Behovet for bisiddere skal efter hans mening findes et andet sted.

- Det har noget at gøre med, at borgeren er utryg ved at skulle mødes med kommunen. En bisidder kan være et ekstra sæt øjne og ører derinde og være med til at skabe en tryg fornemmelse for borgeren, siger han til TV SYD.