Pia og mange andre er vilde med vild mad

Pia Blom er fodplejer til dagligt, men elsker at gå på opdagelse i naturens spisekammer. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Naturvejleder Rasmus Ladekjær Nielsen fra Sønderborg Kommune kan mærke folks interesse for selv at finde mad i naturen. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Har du oplevet, at der har sneget sig skovsyre i salaten eller ramsløg i frikadellerne, så er du ikke den eneste. Det er nemlig blevet populært at sanke – at samle sine egne spiselige råvarer fra naturen.