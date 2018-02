Piger er uden for livsfare efter narko-alarm

To piger på 15 og 16 år, der tidligt lørdag morgen blev kørt til behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg efter mistanke om indtagelse af det narkotiske stof MDMA, er nu ved bevidsthed og uden for livsfare. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to piger blev lørdag morgen klokken 6.30 i bevidstløs tilstand indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

De blev indlagt fra Fanø. Pigerne har formentlig indtaget stoffet MDMA eller et lignende stof.

- Her ved 11-tiden har vi netop fået besked fra sygehuset om, at de to piger nu er kommet til bevidsthed igen, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

De piger på 15 og 16 år har ifølge politiet muligvis været til fest enten på Fanø eller i Esbjerg-området i aftes. Der kan derfor være andre unge, der også har taget stoffet.

Indlæggelsen af de to piger sker kort tid efter en tragisk sag på Sjælland. I begyndelsen af februar indtog to 15-årige drenge stoffet MDMA i Haslev på Sjælland. Det endte med at koste den ene dreng livet. Han sov ind natten til torsdag efter at have ligget i kunstigt koma i de seneste uger.

