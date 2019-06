Pinse-travlhed får politiet til at kalde ekstra mandskab ind

Syd- og Sønderjyllands Politi måtte kalde ekstra mandskab ind for at betjene borgerne pinsesøndag.

Pinsesøndag har været en travl dag hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Så travl, at ekstra mandskab er blevet kaldt ind samtidig med, at politiet i et tweet beder offentligheden om tålmodighed.

” Der henstilles til tålmodighed ved mindre hastende opgaver, hvor der kan være ventetid på patrulje”, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet søndag aften.

Fortsat stor travlhed. Vi har derfor kaldt ekstra patruljer ind, så vi kan komme lidt på forkant igen #politidk https://t.co/iyEK10FPqW — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 9, 2019

Henstillingen skyldes, at der ifølge vagtchef Erik Lindholdt har været et ”hav af sager” i løbet af dagen og aftenen – herunder husspektakler og udrykninger til psykisk syge.

Søndag aften måtte politiet desuden køre til et trafikuheld ved Tønder og et solouheld på Esbjergmotorvejen ved Vejen i østgående retning. En 18-årig mand kørte galt, men uden personskade. Uheldet betød, at motorvejen i en periode var spærret i det ene spor.

Fik en ordentlig omgang stryg

En voldssag i Bramming lagde også beslag på politiets ressourcer.

- En person er blevet overfaldet af flere andre, og har fået sig en ordentlig gang stryg, fortæller vagtchef Erik Lindholdt til TV SYD.

To personer er anholdt i sagen, og fremstilles muligvis i grundlovsforhør mandag.

Derudover har politiet måttet være ”tryghedsskabende” til stede ved byfesten ”Pins'Mærken” i Gram.

- Der er en del unge, der ikke har holdt sig tilbage med alkohol, og vi er stadig til stede derude, fortæller Erik Lindholdt.

Han understreger, at den ballade, der har været, ikke er foregået på selve festpladsen men i periferien.

Politiet har også måttet rykke ud til en arbejdsulykke på et udenlandsk skib i Esbjerg Havn.

I forbindelse med et palle-arbejde på skibet fik en udenlandsk mand en fod i klemme mellem en palle og en palleløfter.

Vi har måttet prioritere, og er kørt til de vigtigste sager først. Det betyder, nogle har måttet vente, men med hjælp fra det ekstra mandskab er vi nu ved at være med. Erik Lindholdt, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- De første meldinger var, at ulykken var alvorlig, men heldigvis tyder det på, at den er knapt så alvorlig som først antaget, siger vagtchef Erik Lindholdt til TV SYD.

Måtte prioritere

Samlet set har pinsesøndag været så travl, at betjentene først kort inden kl. 22 er kommet ind for at skrive rapporter.

- Vi har måttet prioritere, og er kørt til de vigtigste sager først. Det betyder, nogle har måttet vente, men med hjælp fra det ekstra mandskab er vi nu ved at være med, siger Erik Lindhardt, Syd- og Sønderjyllands Politi kort før klokken 22 til TV SYD.

Højtid for indbrud

Også hos Sydøstjyllands Politi har pinsesøndag budt på travlhed.

- Vi har måttet køre til mange gerningsstedsundersøgelser i forbindelse med indbrud, og vi forventer endnu flere anmeldelser om indbrud i morgen, når folk kommer hjem fra pinseferie, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Pinsen er traditionelt højtid for tyveknægte. Alene søndag anslår Jørn Bystrup, at politiet har været ude ved 8-10 indbrud i private hjem og lige så mange i virksomheder.

Derudover har der også i Sydøstjyllands politikreds været bud efter hjælp fra politiet til psykisk syge mennesker. Sydøstjyllands Politi har dog ikke haft brug for at indkalde ekstra mandskab i forbindelse med pinsen.