Pirat-tv fører til 28 ransagninger og anholdelse

En 60-årig formodet bagmand fra Augustenborg på Als er onsdag blevet anholdt, og 28 husstande er blevet ransaget i en større sag om ulovligt pirat-tv.

Læs også Gratis fjernsyn blev dyrt - skal i fængsel for snyd med satellit-tv

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) står bag efterforskningen. Med assistance fra politikredsene i Midt- og Vestjylland og Syd- og Sønderjylland samt Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center er der i dag gennemført en omfattende aktion mod ulovligt pirat-tv foretaget ransagning af 28 adresser.

Herunder blev en 60-årig formodet bagmand fra Augustenborg på Als i dag anholdt, og 28 husstande er blevet ransaget i en større sag om ulovligt pirat-tv.

- Alt tyder på, at bagmanden har distribueret ulovligt tv til en lang række husstande. Nu skal efterforskningen vise, om han også har tjent penge på distributionen. Uanset hvad vil det få konsekvenser for både bagmand og brugere, siger Michael Lichtenstein, fungerende vicepolitiinspektør i SØIK, i en pressemeddelelse.

27 husstande har fået beslaglagt udstyr, som gør det muligt at se tv uden at betale den retmæssige udbyder, mens en bagmand blandt andet har fået beslaglagt en server.

Læs også TV-pirats kunder fik bøder på op til 50.000 kroner

Interesseorganisationen Nordic Content Protection anslår, at 50.000 personer ser ulovligt pirat-tv i Danmark. Kriminaliteten sker typisk ved, at en bagmand køber adgang til en tv-pakke, hvorefter vedkommende ulovligt kopierer og distribuerer det tv-signal via internettet, som giver adgang til fjernsynskanalerne.

- Bagmanden står over for en straffesag, mens brugerne kan se frem til bøder. Derudover kan de alle forvente et stort erstatningskrav fra tv-udbyderen, siger Michael Lichtenstein.