Kommuner til kamp efter mange alvorlige ulykker: Plakater og malet asfalt skal sikre færre ulykker med cyklister

På fem år har knap 200 cyklister mistet livet eller er kommet alvorligt til skade i Syd- og Sønderjylland.

Det høje ulykkestal får nu, blandt andre, Esbjerg Kommune til at gå med i kampagnen ”Brug 2 sek. mere” fra Rådet for Sikker Trafik.

I Ribe, Bramming og Esbjerg bliver cyklister og andre trafikanter mindet om kampagnebudskabet i særligt trafikerede kryds via skilte, og så får kampagnelogoet lov til at pryde asfalten på flere cykelstier.

- Vi kender alle til at have travlt, men at forhaste sig i trafikken kan få fatale konsekvenser. To sekunder er en lille, men absolut vigtig investering i at øge sikkerheden for sig selv og andre i trafikken, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Fra 2013 til 2017 blev 197 cyklister dræbt eller kom ud for en alvorlig ulykke i Syd- og Sønderjyllands politikreds, der også dækker Esbjerg. Til sammenligning har Østjyllands Politi, der bl.a. dækker Danmarks næststørste by Aarhus med mange cyklister, indberettet 274 dødsfald og alvorlige ulykker i samme periode.

Dræbte og alvorlige skader på cyklister 2013-2017. Foto: Politiet

Ulykkestallet kan være endnu højere

Rådet for Sikker Trafik oplyser, at udviklingen i antallet af ulykker med cyklister er gået i stå – i modsætning til andre typer trafikulykker, hvor ulykkestallene er på vej ned. Det kan der være flere årsager til.

- For første gang i mange år er antallet af kørte kilometer på cykel steget. Det kan have en effekt, fortæller pressekonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, Jeppe Holm Gudmandsen, til TV SYD.

Han oplyser samtidig, at de seneste tal viser, at antallet af alvorlige cykelulykker er steget med 22 procent på landsplan fra 2017 til 2018.

- Det er markant. Elcykler og andre eldrevne køretøjer kan også være en del af årsagen til stigningen. Men vi har ikke de detaljerede oplysninger om ulykkerne endnu, så det er for tidligt at sige.

Faktisk kan antallet af ulykker med cyklister, ifølge Rådet for Sikker Trafik, være endnu højere.

For tallene er politiets tal. Skadestuerne og sygehusene registrerer cirka 20 gange flere tilskadekomne cyklister end politiet. Det er nemlig ikke alle ulykker politiet bliver kaldt ud til, og der kan være stor forskel på ulykkernes alvorlighed.

De farlige vejkryds

Hver fjerde dræbte eller alvorligt tilskadekomne i trafikken i Danmark er en cyklist – og to ud af tre alvorlige ulykker med cyklister sker i kryds.

- Det kan skyldes uopmærksomhed, eller at man simpelthen misforstår hinandens hensigter. Mange af ulykkerne ville sandsynligvis kunne undgås, hvis både cyklister og bilister brugte to sekunder mere på at orientere sig i krydset, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Rådet har derfor udgivet en række gode råde til at undgå krydsulykker.

Gode råd Til cyklister: Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.

Gode råd til bilisterne: Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.

Sænk farten. Se mere

2019-udgaven af kampagnen varer tre uger – og går officielt i gang tirsdag den 11. juni.

I Syd- og Sønderjyllands politikreds deltager Esbjerg, Haderslev, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Fanø kommuner i kampagnen. Hos Sydøstjyllands Politi deltager Vejle Kommune.

Sønderborg, Fredericia, Kolding, Billund, Hedensted og Horsens kommuner deltager ikke i kampagnen.