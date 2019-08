Plakatfirma udgiver ny version af omdiskuteret dagplejer-plakat

Den omdiskuterede plakat blev omdrejningspunktet i sidste uge, fordi Kolding Kommune sendte et brev ud til private pasningsordninger i kommunen. I brevet stod der blandt andet: ’Da I ikke må benævnes som dagplejer, men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften’.

Thilde Kjærgaard Lange lavede et Facebook-opslag, hvor hun skrev til Koldings borgmester, Jørgen Pedersen. Heri lagde hun vægt på, at kommunen ikke skal blande sig i, hvad der hænger i private hjem.

Borgmesteren fortalte til TV SYD:

- Jeg kan godt se, at det ser fuldstændig mærkeligt ud for borgerne, at vi bruger tid og krudt på det. Der er så mange andre vigtige ting at tage sig af. Det virker fuldstændig grotesk.

TV SYD kontaktede Børne- og undervisningsministeriet for at få en præcisering af deres egne regler, som tilsyneladende giver Thilde Kjærgaard Lange ret.

Ministeriet ønskede dog ikke i sidste uge at kommentere på TV SYDs henvendelse, men kom med et skriftligt svar til Kolding Kommune.

Ministeriet svarer, at det ikke generelt kan konkludes, om en sådan plakat med ordet ’dagplejer’ må hænge i privat pasningsordninger.

Thilde Kjærgaard Lange er klar til at lægge sag an mod Kolding Kommune og afventer i øjeblikket svar fra ministeriet.