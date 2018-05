Plant et træ og beskyt grundvandet – du kan selv gøre en forskel

Folkeskove kan gøre meget godt for naturen. Mandag blev sådan en af slagsen indviet.

Mandag blev folkeskoven i Oksbøl Skov indviet.

En folkeskov er et sted, hvor både private og virksomheder har mulighed for at få ejerskab over skoven ved at købe og donere træer til skoven.

- Det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer til at have et solcelleanlæg, en el-bil eller lignende. Men at plante fire træer, der kan gøre så mange fantastiske ting, det har alle muligheden for at gøre. Det er det nye med de her folkeskove, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Folkeskoven.dk.

Folkeskoven i Oksbøl Skov er blevet til i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Vandsamarbejdet og Sønderborg Kommune.

Lars Heiselberg Vang Jensen fortæller, at de nye træer både er til glæde for drikkevandet, dyrelivet og miljøet.

- Et voksent træ kan optage op til fem ton CO2, det svarer til, hvad en personbil udleder om året, så vi kan skabe en masse positiv naturudvikling ved at gøre noget så simpelt som at plante et træ, siger han.

