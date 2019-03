Plejehjemsbeboere tog i skole – og gik hjem med lækkert hår

Rybners Tekniske Skole i Esbjerg havde onsdag usædvanligt besøg. 40 plejehjemsbeboere kom for at snakke håndværk og blive forkælet.

Damerne fik ordnet hår, mens mændene var på besøg hos tømrere og murere.

Det var scenariet onsdag, da 40 ældre fra Esbjerg Kommunes plejehjem tog på virksomhedsbesøg på Rybners Tekniske Skole.

Det er en win-win. Plejehjemsbeboerne kommer ud, og vores elever får trænet deres fag i praksis. Marianne Kirk Nielsen, uddannelseschef, Rybners Erhvervsuddannelser

- Hun klarer det godt. Det er rart, når der sker noget. Det går man ikke af vejen for, sagde Ketty Dixen til TV SYD, mens hun var ved at få sat håret op til narrestreger.

Hun bor på plejehjem i Tjæreborg. Onsdag blev hun forkælet af frisøreleverne på Rybners, men det var ikke kun til glæde for plejehjemsbeboeren.

- Vi har kun øvet os på dukker og hinanden. Så det er meget anderledes at få nogle andre at øve sig på, forklarede frisørlærling Theresa Mai Jensen.

Det var derfor også en flok spændte elever der tog imod de ældre medborgere.

- Jeg kunne mærke nervøsiteten, da de skulle i gang i dag. Det var lige før, at de ikke vidste, hvordan de skulle gribe det an, fortalte faglærer Mette Svenstrup og fortsatte:

- Det er en kæmpe læring for dem, at det ikke altid er de helt unge, man har i salonen. Det er også de ældre med høreapparat, som man skal huske at tage ud inden håret skal vaskes. Så det er rigtig sundt for dem.

Ketty Dixen nød at blive forkælet af frisøreleverne. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Besøget er et samarbejde mellem Rybners Erhvervsskoler og Esbjerg Kommune.

- Det er en win-win. Plejehjemsbeboerne kommer ud, og vores elever får trænet deres fag i praksis, fortæller uddannelseschef på Rybners Erhvervsuddannelser, Marianne Kirk Nielsen.

Det er rart, når der sker noget. Det går man ikke af vejen for. Ketty Dixen, plejehjemsbeboer, Tjæreborg

Også hos kommunen vækker samarbejdet glæde.

- Når vi har lavet aktiviteter på plejehjemmene, så siger flere beboere til os: Vi synes, det er rigtig fedt det her. Men os der kan holde til det vil rigtig gerne ud og mærke livet og opleve nogle ting, forklarer Vicky Kim Andersen, der er konsulent i Sundhed og Omsorg.

Besøget sluttede med en lækker middag – kreeret af Rybners’ kokkeelever og serveret af Rybners’ tjenerelever. Til store glæde for plejehjemsbeboerne.

- Det er alletiders – og det ser godt ud det hele, lød dommen fra plejehjemsbeboer Vagn Nielsen fra Esbjerg.