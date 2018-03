Plejeleder: Vi er utroligt lettede

Det var en stor glæde og lettelse, der onsdag morgen bredte sig på Billund Plejecenter, da beskeden kom om, at en 78-årig kvinde var fundet i god behold efter kold udflugt på 19 timer.

Den 78-årige kvinde opholdt sig tirsdag, som hun plejer et par gange om ugen, i Billund Plejecenters dagtilbud Værestedet.

Kvinden er dement - men i fysisk god form og bor sammen med sin mand i egen bolig.

Tirsdag eftermiddag forlod hun dagtilbudet og blev sidst set omkring klokken 13.30 ved et byggemarked i Billunds østlige udkant i retning mod Vandel.

Det er også dejligt, at så mange frivillige har været med i eftersøgningen. Det gælder både byens borgere og personalet på plejecentret. Nu glæder vi os over, at den 78-årige er hjemme i god behold hos sin mand. Margit Møller Madsen, leder, Demensafsnittet, Billund Plejecenter

Klokken 07.35 onsdag morgen blev hun fundet i god behold i en have på Rygbjergvej i Randbøldal, hvor hun var gået til. Afstanden mellem Billund Plejecenter og findestedet er omkring 12 kilometer, hvis man går den direkte vej.

Margit Møller Madsen er leder af dagtilbudet Værestedet på Billund Plejecenter, der er målrettet ældre demente - og hun var både lettet og lykkelig over den gode udgang på den 78-årige kvindes 19 timer lange udflugt.

- Det er også dejligt, at så mange frivillige har været med i eftersøgningen. Det gælder både byens borgere og personalet på plejecentret. Nu glæder vi os over, at den 78-årige er hjemme i god behold hos sin mand, siger Margit Møller Madsen til TV SYD.

Klokken 07.35 onsdag morgen blev den 78-årige kvinde fundet i god behold i en have her på Rygbjergvej i Randbøldal Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD