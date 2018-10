Plejemor: Jeg skulle have gjort det for 20 år siden

Ulla Latter er blev plejemor som 50-årig, men hun ville ønske, at hun havde gjort det før.

I vindueskarmen står billederne af Ulla Latters to børn, som er fløjet fra reden. Alligevel har huset stadig et legeværelse fuldt udstyret med legoklodser, drager og en lyserøde håndtasker med glimmer.

- Jeg havde jo en alder, hvor jeg synes, at hvis jeg skulle prøve noget andet, så var det nok i den sene ende at tage en uddannelse som socialpædagog eller socialrådgiver. Men så kom ideen med at blive plejemor, siger Ulla Latter. Hun er uddannet frisør og arbejder stadig 10-12 timer om ugen med at klippe hår, men hjertet brændte for ideen om at arbejde med udsatte børn og unge, så da familien kom med på ideen åbnede de hjemmet op. Først for en. Nu for tre.

For sent ude

I dag er Ulla Latter 54 år. Plejebørnene er 8, 9 og 17 år. De to yngste er i frifamilie-tilbud, så de kommer hver dag hos Ulla, men de sover hjemme hos forældrene. Den ældste har de seneste fire år været hos familien Latter i aflastning i weekender.

- Som 54-årig kan jeg ikke modtage et barn på to år, det er vi simpelthen for gamle til, og min mand har også pænt sagt nej tak til blebørn og manglende nattesøvn, griner Ulla Latter.

Som plejefamilie bliver man godkendt til forskellige aldersgrupper og familien Latter er godkendt til 6-18årige.

- Det er et fantastisk job at være plejemor, og hvis bare jeg havde taget det for tyve eller ti år siden, så kunne vi også havde haft små børn sideløbende, men dengang var man jo optaget af sin egen karriere, siger hun.

Yngre familier søges

Spørger man Aabenraa Kommune og Plejefamiliernes Landsforening, så er Ulla Latter dog nærmest i den unge ende.

- De fleste plejeforældre er oppe i årene. En plejemor på 50, det er en ung plejemor, siger Tina Mechlenborg Jørgensen, afdelingsleder hos Aabenraa Kommunes familieplejekonsulenter.

Og det er ikke nogen hemmelighed, at de fleste kommuner leder efter plejefamilier – og gerne nogen i den unge ende. For når børn skal matches med familier, ser kommunerne gerne, at man kan finde den bedste mulige løsning.

- Mange af de børn, som vi skal placere er også meget små børn, og så vil vi gerne finde en familie, hvor de kan være hele deres anbringelse, forklarer afdelingslederen.