Uventet fødsel: Pludselig stak et ben ud af alpakaen, og bum så var føllet her født

Geografisk Have i Kolding har noget uventet fået et nyt medlem af alpakafamilien. Helt perfekt timing, lyder det fra direktøren.

Alpakaføllet er kun to dage gammelt og lidt af en glædelig overraskelse for haven. Den kom nemlig uanmeldt til verden.

- Det var en mærkelig oplevelse, for vi vidste ikke, at hun var drægtig. I forgårs ved middagstid kom vores hestepige og sagde, "der stikker et ben bagud af alpakaen", og fra vi gik 100 meter og derop, så var den født, fortæller dyrepasser i Geografisk Have, Jørgen Peter Jørgensen.

Det lille, nye føl, som stadig ikke har noget navn. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Umuligt at se når drægtig

Det kom bag på havens personale, at alpakaføllet kom til verden, da det er næsten umuligt at se, når en alpaka er drægtig på grund af dens megen uld. Havens personale havde dog håbet, at det ville ske, efter hannen Sigurd sidste forår fik sig en mage i hun-alpakaen Katrine Amalie.

Alpakamor og det nye føl Foto: Tais Tullin, TV SYD

Stor betydning for haven

I Geografisk Have glæder direktør Lene Holm sig over det nye føl.

- Det betyder rigtig meget for vores gæster. De er meget optaget af de dyrebørn, som man kan opleve her, siger hun.

Hun er ikke mindst glad for timingen.

- Jeg er da ikke ked af, at der dukker sådant et føl op lige op til påskeferien, hvor de fleste har rigtig god tid til at komme og hilse på det, smiler hun.

Lidt om alpakaen: Vægt: 80 kg

Højde og længde: 90-130 cm høj og 120 cm lang

Levealder: 20 år

Drægtighed og rugetid: 330 dage

Antal unger: 1

Kønsmoden: 2 år

Føde: Græs

Oprindelse: Fra Peru for flere tusinde år siden. Sidenhen har mennesket spredt alpakaen til store dele af Sydamerika. Kilde: Geografiskhave.dk​​ Se mere

Hvad skal føllet hedde?

Har du god ide til, hvad det nye føl skal hedde, så har du mulighed for at byde ind på det på Geografisk Haves Facebookside: