Pølsevogn er for grim til Horsens: Nu får ejeren opbakning

Tung Nguyen er glad for al den støtte han får i kampen mod Horsens kommune, der vil rive hans pølsevogn ned - fordi den er for grim.

Fredag aften fortalte TV SYD, at det er slut med at nyde en hapser i pølsevognen på Torvet i Horsens. Vognen er nemlig for grim, mener kommunen. Derfor skal den rives ned og erstattes af en arkitekttegnet madbod - få meter fra den nuværende pølsebods placering.

- Hvad skal jeg med en arkitekttegnet madbod? En pølsevogn er vel en pølsevogn, sagde ejeren af vognen, Tung Nguyen, i fredags til TV SYD.

Siden er det væltet ind med støtte til den klemte pølsemand. Både på Facebook og i den virkelige verden bliver Tung Nguyen mødt med opbakning til sin kamp mod kommunen.

- Folk skriver beskeder og møder op herinde. Også folk jeg ikke kender. De siger så mange pæne ting og bakker mig op. Det er jo virkelig dejligt, at jeg ikke er Palle alene i verden i denne sag, siger han.

Som et led i den 60 millioner kroner dyre byfornyelse af Jessensgade, Søndergade og Torvet bliver pølsevognen revet ned inden for et par måneder. Den bliver herefter erstattet af en arkitekttegnet madbod, der står 15 meter fra den eksisterende vogn.

- Folk kan ikke forstå, hvorfor den ikke må være her. Der er mange her i Horsens, der er kommet her i mange år, og som har en kærlighed til den her pølsevogn. De kan simpelthen ikke forstå det, siger Tung Nguyen.

Han håber, at opmærksomheden vil få kommunen til at tænke sig om en ekstra gang.

- Det lægger jo et pres på kommunen, når så mange mennesker følger med i sagen. Og når de siger, min pølsevogn er for grim, så presser det dem til at lave en, der er pænere. Men hvad nu hvis den nye bliver grim, spørger Tung Nguyen.

