Polakker anholdt i færd med at hæve på stjålet kreditkort

Efter en anmeldelse kunne politiet i går anholde to polske mænd, som netop havde hævet penge, der ikke var deres egne.

Politiet fik anmeldelsen om, at to ”mistænkeligt udseende østeuropæiske mænd” var i færd med at penge i en hæveautomat på Nørretorv i Vejle klokken 18.40 lørdag aften.

Vi ved endnu ikke, hvordan det er lykkedes de to mænd at hæve så stort et beløb. Bjørn Bysted, vagtchef, Sydøstjyllands Politi.

Begge mænd flygtede til fods, da politiet ankom. Den ene blev løbet op af politiet og anholdt, mens den anden blev fundet ved hjælp af politihunde kort efter i parkeringshuset Trondur.

Det var lykkedes de to mænd at hæve 10.000 kroner i kontanter på kortet. Penge, de havde på sig ved anholdelsen sammen med en finsk kvindes pung.

- Vi ved endnu ikke, hvordan det er lykkedes de to mænd, at hæve så stort et beløb, da vi endnu ikke har fundet den finske kvinde, der ejer kortet, siger Vagtchef Bjørn Bysted, Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

De to polakker – på henholdsvis 22 og 24 år – blev søndag fremstillet i grundlovsforhør. Her blev de varetægtsfængslet i 15 dage.