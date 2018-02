Politi advarer mod meget glatte veje

To uheld på Esbjergmotorvejen på kort tid efter snefald.

Foreløbig har det glatte føre udløst to uheld på E20 Esbjergmotorvejen. Det første uheld skete i vestlig retning ved Korskro. Her kørte en kvindelig bilist af vejen og endte i en busk. Ingen kom til skade ved uheldet.

Vi opfordrer stærkt folk til at sætte farten ned og køre efter forholdene. Søren Strægaard, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Kort tid efter skete endnu et uheld på motorvej E20. Denne gang i østgående retning mellem Korskro og Bramming. Her forulykkede en mandlig bilist i det glatte føre. Bilen endte på taget, men heller ikke her skete der personskade.

- Det er meget glat derude, og vi opfordrer stærkt folk til at sætte farten ned og køre efter forholdene, siger vagtchef, Søren Strægaard, til TV SYD.

De glatte veje skyldes snefald, som indtil videre har givet cirka tre centimeter sne i Esbjerg-området.