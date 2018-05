Politi advarer: sundhedsfarlig røg

Politiet advarer nu om, at røgen fra branden i Horsens er sundhedsfarlig.

Branden på Kilden udvikler sundhedsskadelig røg.

Beboere i området omkring Kildegade, Smedegade og Borgmesterbakken skal derfor søge indendørs, lukke døre og vinduer samt standse ventilationen.

Oplever man ubehag efter at have været i nærheden af branden, opfordrer politiet til, at man søger hjælp igennem lægevagtordningen.

Branden er lidt over klokken 20 under kontrol, og folk i området opfordres til at give plads til slukningsarbejdet.