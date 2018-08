Politi efter bande-utryghed på sygehus: Vi ændrer ikke noget

Hverken politi eller sygehuset i Esbjerg vil ændre på sikkerhedsprocedurerne, selvom personale og patienter føler sig utrygge, når bandemedlemmer bliver indlagt.

Bandekonflikten på gaderne i Esbjerg har den seneste uges tid skabt utryghed på gangene på byens sygehus.

Det er nemlig ikke gået stille for sig i den sydvestjyske by. For i visse kvarterer har dagene budt på skudepisoder og knivstikkerier, og det betyder, at flere fra bandemiljøet er rykket ind på stuerne på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Og det har skabt bekymring blandt personalet og andre patienter på sygehuset. For når de rykker ind, så dukker familie, venner og andre involverede fra bandemiljøet også op.

Men selvom personale og patienter har været bekymrede, så er det ikke nok til at få politi eller sygehus til at ændre på sikkerhedsprocedurerne.

For både Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg mener, at der er styr på sikkerheden på sygehuset. Det konkluderer de i dag efter at have holdt et møde om sikkerhedsprocedurerne på sygehuset.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der skal være trygge forhold for de ansatte og for patienterne på sygehuset. Vi ser med stor alvor på situationen, hvis dette ikke er tilfældet, pointerer politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

En øvelse for en sikkerhedsskyld

I fremtiden er der dog en ting Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg vil gøre anderledes efter den her uge med utryghed på sygehuset. De vil lave en såkaldt planspilsøvelse med medarbejderne. Det er en øvelse, hvor alle medarbejdere lærer, hvad de skal gøre i en særlig situation. Det kunne for eksempel være, hvad de skal gøre i en situation, hvor de har brug for at få fat i politiet, fortæller direktøren fra Sydvestjysk Sygehus.

- Man kan sige, at vi gør det for en sikkerheds skyld. Det er ikke noget, der egentlig er nødvendigt. Men måske medarbjederne vil føle sig mere trygge efter sådan en øvelse, siger Per Busk, der er direktør på Sydvestjysk Sygehus.

