Politi efterlyser flugtbilist i Berlingo

Flugtbilist i sølvgrå Berlingo efterlyses efter påkørsel ved Barrit.

En 52-årig mand på cykel blev lørdag aften kort efter klokken 22 ramt bagfra af en bil, da han kom kørende ad Randvej ved Barrit i sydlig retning. Påkørslen skete i et 90-graders sving, hvor Randvej møder Korsbækdal. Det fortæller vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Den 52-årige har forklaret, at han blev snittet bagfra – formentligt af et sidespejl – med det resultat, at han væltede af cyklen og brækkede håndrodsknoglen. Bruddet er så kompliceret, at manden nu skal opereres.

Ifølge den 52-årige cyklist kan bilisten ikke undgå at have bemærket, at han ramte noget. Cyklisten har forklaret, at han blev ramt af en sølvgrå Citroën Berlingo.

Politiet efterlyser vidner til påkørslen og vil desuden gerne tale med føreren af Berlingoen for at få klarhed over hændelsesforløbet.