Efter tyveri-bølge fra autocampere: Politi efterlyser svensk bil

Over 100 autocampere har de seneste tre måneder haft besøg af tyve. Nu efterlyser Sydøstjyllands Politi en svensk indregistreret bil.

Gennem hele sommeren har en lang række autocampere været plaget af tyverier, mens de har holdt på rastepladser langs motorvejene.

I Sydøstjyllands Politikreds har mere end 20 autocampere haft besøg af ubudne gæster, og på landsplan er det tal oppe på mere end 100 tilfælde, det oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

SYDØSTJYLLANDS POLTI EFTERLYSER: En sølvgrå Saab 9-5 stationcar fra årgang 2004 med registreringsnummer WGA231. Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.

- Det er ret usædvanligt. Det er ikke noget, vi oplever hver sommer, siger Jesper Brian Jensen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Nu efterlyser Sydøstjyllands Politi en bil, som er blevet set i forbindelse med tyverierne.

- Vi har fundet frem til den gennem vores efterforskning, og vi mistænker den for at have relation til flere af tyverierne, siger vagtchefen.

Det er flest turister, det er gået ud over, og mens de har sovet, har tyvene taget lige fra kontanter til elektronik til kameraudstyr.

For at få kontakt til ejeren af den svensk indregistreret bil beder Sydøstjyllands Politi nu offentligheden om hjælp. Hvis du har set den, eller hvis du har andre oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.