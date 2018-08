Politi efterlyser voldsmænd

En 21-årig mand blev angrebet, da han forsøgte at standse et slagsmål ved byfesten i Bramming.

En 21-årig mand fra Bramming fik sig i nat en omgang tæsk, da han forsøgte at standse et slagsmål under den lokale byfest.

Den 21-årige blev smidt til jorden, slået og sparket, da han ved halv to-tiden natten til lørdag blandede sig i et slagsmål for at standse det.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har den 21-årige forklaret, at han havde set nogen komme op at toppes, og da han greb ind for at standse slagsmålet, vendte slagsbrødrene sig i stedet mod den 21-årige og overfaldt ham.

- Måske har de misforstået situationen, og troet at han deltog i slagsmålet, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Nogle gange er det klogere at observere situationen og tilkalde nogen, der kan hjælpe med at standse slagsmålet. Erik Lindholdt, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Episoden er ifølge vagtchefen formentlig et eksempel på, at man ikke altid bare skal kaste sig ind i kampen, når man ser et slagsmål.

- Nogle gange er det klogere at observere situationen og tilkalde nogen, der kan hjælpe med at standse slagsmålet. For eksempel de dørmænd, der som regel er på vagt ved byfester eller politiet, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Ifølge den 21-årige var mindst 3 mænd – måske flere – involveret i overfaldet.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser nu gerningsmændene, der alle beskrives som danske af udenlandsk oprindelse – formentlig af mellemøstlig herkomst.

De efterlyste er 20-25 år gamle. De har alle sort, kort hår, er mellem 170 og 190 centimeter høje, og den ene havde en bæltetaske på.