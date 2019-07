Narkofangst: Politi finder stor mængde narkotika

Fredag formiddag bliver en chauffør fremstillet i grundlovsforhør. Det sker efter, der er fundet en stor mængde narkotika i hans bil.

Torsdag eftermiddag fandt Udlændingekontrollen en stor mængde narkotika i en bil ved Frøslev grænse i Padborg. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en dansk indregistreret bil, og fredag formiddag klokken 10.30 bliver chaufføren fremstillet i grundlovsforhør i Sønderborg. Anklageren har anmodet om lukkede døre.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter sagen over for TV SYD, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvilken form for narkotika der er fundet, og hvor meget narkotika der helt præcist er tale om.

Politiet har ikke flere oplysninger i øjeblikket af hensyn til efterforskningen.

