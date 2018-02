Politi: Fjern så de biler

Der er varsling om forhøjet vandstand ved Vestkysten på 2,78 meter.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer mod oversvømmelser på Esbjerg havn og i Nordby på Fanø. I nordby tager indsatsleder fra brandvæsenet og landbetjenten rundt for at se, om der holder biler på de områder, der normalt bliver oversvømmet. Hvis der holder biler sådanne steder, vil de blive fjernet for ejerens regning.

Det samme gælder Esbjerg Havn. Politiet opfordrer bilisterne til at få deres biler i sikkerhed, inden vandet begynder at stige ved 22-tiden.

Også i Varde er der risiko for oversvømmelser. Også på de kanter ligger Tarphagebroen over Varde Å, hvor politiet forventer en oversvømmelsesalarm i løbet af aftenen. Kommer den bliver vejen spærret af.

Beredskabet er ikke forhøjet, da det kræver en vandstand på 2,90 meter, og der forventes altså "kun" 2,78 meter.

Derudover har blæsten skabt mindre problemer med omkuldblæste lysmaster og presseninger i løbet af dagen.

Klokken 20.45 twittede politiet:

16 biler holder ved Fanøfærgen på Esbjerg Havn på moleområde, der forventes oversvømmet. Får vi ikke fat i ejerne, vil bilerne om kort tid blive fjernet af Falck. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 11, 2018