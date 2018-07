Politi flytter ind hos brandvæsnet

Politistationen i Ribe er blevet for stor, efter at flere end 30 betjente er flyttet til nye arbejdspladser.

Der sidder kun ganske få betjente tilbage på politistationen i Ribe, efter at omstruktureringer hos Syd- og Sønderjyllands Politi i januar betød, at størstedelen af betjentene i Ribe flyttede fra byen.

Siden da har politiet ledt efter nye lokaler, som passer bedre til lokalpolitiets nuværende størrelse, og det er lykkedes. Snart flytter lokalpolitiet i Ribe sammen med Sydvestjysk Brandvæsen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse.

De vil nu få tidssvarende bygninger med god synlighed midt i byen.

De nye lokaler er lige nu ved at blive sat i stand og forventes klar til indflytning i september.

- Der er fortsat en fast stamme af medarbejdere i Ribe, som arbejder med fokus på kriminalitetsforebyggende indsats. De vil nu få tidssvarende bygninger med god synlighed midt i byen, siger lederen af Områdecenter Nordvest ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Lars Bjerregaard.

Medarbejderne i Ribe går også fodpatruljer i midtbyen, og med den nye placering vil de – ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi – have et bedre udgangspunkt for den del af arbejdet.

Flytningen betyder, at politiet kommer et par hundrede meter tættere på centrum i Ribe.

Protester virkede

Da det blev besluttet at skære lokalpolitiet ned til en station, som kun har åbent et par gange om ugen for borgerbetjening og forebyggelse, skabte det stor utryghed i Ribe. Udsigten til at politiet ikke længere ville rykke ud fra den lokale politistation fik blandt andet byens handlende til at protestere.

... så længe de husker os, når de laver vagtplaner, så er det ikke længere det væsentligste for mig, at de møder ind på den lokale politistation Keld Vestergaard, butiksejer og kasserer i Ribe Handel

- Siden vi gik i medierne med vores protester, har vi oplevet, at politiet er blevet meget mere synlige i byen. Vi ser dem hver dag, og de kommer ofte ind i mine butikker og spørger hvordan det går, og det er meget tilfredsstillende, siger butiksejer og kasserer i Ribe Handel, Keld Vestergaard, til TV SYD.

Der er dog stadig et ønske i byen om, at den lokale politistation styrkes:

- Som borger og forretningsdrivende ønsker jeg stadig, at der kommer mere politi tilbage til byen. Men desværre kan man se flytningen som en cementering af beslutningen om, at Ribe ikke skal have et egentligt lokalpoliti, siger Poul Anker Nielsen, som er caféejer i byen og tidligere formand for Ribe Handel, til TV SYD.

Keld Vestergaard mener dog, at kampen for mere politi er slut.

- Det ønske bliver nok ikke opfyldt, men så længe de husker os, når de laver vagtplaner, så betyder det ikke længere så meget for mig, om betjentene møder ind på den lokale politistation eller et andet sted, siger Keld Vestergaard.

Keld Vestergaard mener derfor, det giver god mening, at politiet nu flytter i mindre lokaler.