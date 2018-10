Politiet opfordrer: Husk nu de baglygter

Det kan blive dyrt at glemme at tænde bilens baglygter, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Især når tågebanker præger morgentrafikken, som de gør onsdag.

Flere steder i Syd- og Sønderjylland sætter tågebanker deres spor i onsdagens morgentrafik. Og så er der især grund til at huske at tænde bilens baglygter, når man bevæger sig ud på vejene. Det er er en del bilister, der glemmer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I en undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik har seks ud af ti bilister fra Syd- og Sønderjylland svaret ja til, at de har haft svært ved at spotte de forankørende biler i mørke og tåge, fordi bilisterne ikke har tændt baglygterne. Undesøgelsen er foretaget blandt 1664 bilister, som jævnligt kører bil. Og de fik alle spørgmålet: Hvor mange bilister har inden for de seneste tre måneder oplevet andre bilister, som ikke havde tændt baglygterne, mens det var mørkt eller tåget?

Dyrt at spare forkerte steder

Når vejret, som i dag, byder på tåge, regn eller måske endda sne, nedsættes sigtbarheden. Og så er der ikke en god idé at spare på energien ved at undlade at tænde baglygter.

Tændte baglygter gør ikke kørslen dyrere, men til gengæld mere sikker. Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Det kan hurtigt bliver dyrt at spare de forkerte steder. Tændte baglygter gør ikke kørslen dyrere, men til gengæld mere sikker - ikke mindst for dig og dine kære. Og kommer man i tvivl om, baglygterne er tændte, kan man altid køre med nærlys på bilen eller konsultere sit værksted, der kan montere en anordning, der sikrer, at baglygterne altid tændes sammen med kørelyset, påpeger videpolitiinspektør Knud Reinholdt, der er leder af Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.