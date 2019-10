Politi i ny kampagne: Med fly eller Folkevogn

Du kender det måske: Din datter skal til fodbold, og det skal hendes venner også. Du har taget tjansen med at køre, men desværre har hun lidt flere venner, end Puntoen har sikkerhedsseler.

Den går selvfølgelig ikke, og det er budskabet i Syd- og Sønderjyllands nye kampagne ”Med fly eller Folkevogn”.

- Det handler meget om, om man kan være tryg ved at sende lille Peter afsted med en anden forældre, og hvis vi kunne få forældrene til at tage det her til sig, så bliver det endnu mere trygt, siger Christian Østergaard, vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Derfor uddeler Syd- og Sønderjyllands Politi i dag sikkerhedsflyers, som man kender det fra fly, ud til eleverne i syd- og sønderjyske skoler. Flyersne skal lære børnene om basal sikkerhed i bilen.

Budskabet er, at sikkerheden skal være den samme, ligegyldigt om man transporterer tre børn til håndbold, eller 410 flypassagerer til Holland. Alle børn skal være spændt fast, taskerne skal i bagagerummet og sikkerheden skal være i orden.

Kampagnes fem budskaber: Der skal være sikkerhedsseler til alle fodboldspillerne.

Husk autostol eller selepude til alle gymnaster under 135 cm.

Husk fartgrænsen når rødderne skal til filmaften.

Sportstasken skal ligge i bagagerummet hele vejen til håndbold.

Kør efter forholdene. Mikkels LAN-party løber ingen steder.