Politi kæder hærværkssager sammen

Natten til tirsdag den 13. marts er i alt 22 biler i Aabenraa og Sønderborg blevet udsat for hærværk. Politiet har en formodning om, at sagerne hænger sammen.

Læs også Omfattende hærværk ved jobcenter

Forruder, sideruder og bagruder er natten til tirsdag blevet smadret på i alt 22 biler i henholdsvis Aabenraa og Sønderborg.

- Jeg har aldrig før oplevet eller hørt om, at man flytter rundt fra gerningssted til gerningsted og begår hærværk. Men vi kan ikke udelukke at der er en sammenhæng mellem de her sager. Vi har en formodning om, at der er tale om en sammenhæng mellem flere af sagerne, siger Preben Westh, der er vicepolitiinspektør ved Område Center Syd.

Jeg har aldrig før oplevet eller hørt om, at man flytter rundt fra gerningssted til gerningsted og begår hærværk. Men vi kan ikke udelukke at der er en sammenhæng mellem de her sager. Preben Westh, vicepolitiinspektør, Område Center Syd

10 biler blev smadret ved Aabenraa Kommunes jobcenter. I Sønderborg gik det ud over Danske Diakonhjems hjemmeplejes biler. Her blev 12 smadret.

Politiets formodning om, at sagerne hænger sammen, bunder i, at det ser ud til, at der er blevet brugt softgunlignende ting med stålkugler til at skyde med.

- Vi betragter dette som groft hærværk. Der er altså tale om en stor sandsynlighed for fængselsstraf og et kæmpemæssigt erstatningskrav som kan følge en hele livet. Det vil jeg gerne understrege, siger Preben Westh.

Han understreger, at politiet har videomateriale fra flere af stederne, som nu bliver fremkaldt, og de forventer, at det giver noget.

Vicepolitiinspektøren opfordrer til, at man kontakter dem på 114, hvis man har hørt noget i sagen.