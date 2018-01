Politi: Kriminelle går målrettet efter hinanden

Fem skyderier på fire måneder. Det har været et voldsomt halvt år i Esbjerg. Politiet mener dog, at man kan føle sig tryg i byen.

Det er ikke tilfældige personer, der er blevet skudt på. Claus Nørgaard, politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg

Fredag blev der affyret skud i en frisørsalon på Ingemanns Allé 181 i Esbjerg. Det var femte skyderi i byen på fire måneder, hvor otte er fængslet og flere våben og skudsikre veste beslaglagt i kriminelle miljøer i Kvaglund og Stengårdsvej.

Fem skyderier i Esbjerg 14. september: To skud blev affyret og en person bevidst påkørt. 18. okrober: To maskerede unge på knallert skød mod en 42-årig mand. 6. november: En 23-årig mand fra det kriminelle miljø dukkede op på Sydvestjysk Sygehus med skudsår. 26. november: Ung mand - kendt fra det kriminelle miljø - skudt i benene på åben gade. 5. januar: Skud mod frisørsalon. To hætteklædte gerningsmænd flygtede i bil. To skud blev affyret og en person bevidst påkørt.To maskerede unge på knallert skød mod en 42-årig mand.En 23-årig mand fra det kriminelle miljø dukkede op på Sydvestjysk Sygehus med skudsår.Ung mand - kendt fra det kriminelle miljø - skudt i benene på åben gade.Skud mod frisørsalon. To hætteklædte gerningsmænd flygtede i bil.

Der efterforskes intensivt i sagerne, og politiet er overbevist om, episoderne foregår blandt personer, der kun går efter hinanden og ikke efter borgerne i byen.

- Det er ikke tilfældige personer, der bliver skudt på. De kender hinanden og går bevidst efter hinanden, siger Claus Nørgaard, politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, til TV SYD.

Han forstår godt borgernes utryghed med så mange skyderier på kort tid.

- Man skal bare vide, at vi gør, hvad vi kan. Vi har øget patruljeringen i områderne, og jeg føler derfor, at man kan føle sig sikker i Esbjerg, siger han og tilføjer:

- Vi har foreløbigt fængslet otte personer, beslaglagt nogle skudsikre veste, som gør, at vi ihvertfald stresser miljøet og gør, hvad vi kan for at fængsle dem.

